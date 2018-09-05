Модель Кира Майер получила 1,5 года колонии-поселения за нападение на полицейских

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии-поселения модель Киру Майер за нападение на полицейских после конфликта с сотрудниками дорожно-патрульной службы.

"Майер признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношения представителя власти). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщил "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Процесс прошел в особом порядке - без исследования доказательств, что подразумевает полное признание осужденной вины.

Майер была задержана и заключена под стражу в конце мая.

Как сообщали в Следственном комитете России, экипаж ДПС остановил в центре Москвы "Мерседес" под управлением модели - 24-летней уроженки Сарапула, лишенной водительских прав, после чего девушка, "пытаясь вырвать протокол, причинила инспектору телесные повреждения".

Майер - популярная модель в соцсетях. Она была лишена водительских прав за оставление места ДТП. После инцидента с сотрудниками ГАИ отбыла пять суток административного ареста.