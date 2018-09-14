В МИД РФ назвали нелегитимными требования США об инспекциях на химических объектах

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Москва назвала нелигитимными требования Вашингтона допустить международных наблюдателей на российские объекты, где предположительно может производиться и храниться химическое оружие, и не намерена на них реагировать.

"Выполнять в одностороннем порядке или даже реагировать на нелегитимные, ультимативные, выходящие далеко за рамки КЗХО (Конвенции о запрещении химоружия) требования Вашингтона по дополнительным инспекциям на территории Российской Федерации на основе того или иного американского внутреннего национального законодательства мы, разумеется, не намерены", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ.

В нем отмечается, что "Российская Федерация в сентябре 2017 года завершила уничтожение национальных запасов химического оружия под строгим международным контролем и продолжает добросовестно выполнять все остальные обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия".

Как отмечает представитель МИД РФ, Соединенным Штатам, "прежде всего, следует самим все-таки выполнить свое основное обязательство по КЗХО и ликвидировать собственный арсенал химического оружия".

"Нельзя забывать, что именно Вашингтон в свое время больше всех ратовал за то, чтобы в КЗХО были прописаны конкретные сроки на этот счет - апрель 2007 года. Сейчас уже 2018 год, а США до сих пор так и не избавились от весьма внушительных запасов отравляющих веществ", - подчеркивает представитель МИД РФ.

Она отмечает, что в соответствии с положениями КЗХО продолжаются регулярные инспекции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на бывших объектах по производству химоружия, включая те, которые были конверсированы для не запрещенных Конвенцией целей, а также в производственных зонах предприятий химической промышленности, подпадающих под установленные по Конвенции критерии.

"Только за первые восемь месяцев 2018 года ОЗХО уже провела четыре инспекции российских предприятий химпромышленности. В 2017-18 гг. были также проинспектированы четыре из пяти конверсированных объектов. Ожидается, что через некоторое время состоится инспекция последнего, пятого объекта", - подчеркивает представитель МИД РФ.

"Иными словами, инспекционная деятельность ОЗХО в Российской Федерации никогда не прекращалась и продолжает осуществляться в строгом соответствии с КЗХО", - отмечает представитель МИД РФ.

Угроза новых санкций

Ранее в четверг помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что РФ не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химоружия, и США готовят к ноябрю "жесткий" второй пакет санкций.

Она уточнила, что в ноябре истекает срок с введением нового пакета санкций против РФ - в соответствии с условиями закона 1991 года о ликвидации химического и биологического оружия (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act). Bloomberg напомнил, что эти санкции имеют отношения к инциденту в британском Солсбери.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

Однако в августе в связи с отравлением в Солсбери вступил в силу первый блок санкций США против РФ.