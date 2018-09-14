Главные новости
В РоссииВ храмах РПЦ перестанут молиться за Константинопольского патриарха В РоссииВ крымском Армянске введут режим ЧС в связи с загрязнением атмосферыЭкономикаСтавка отправилась в путь за удаляющимся таргетом
В России

В МИД РФ назвали нелегитимными требования США об инспекциях на химических объектах

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Москва назвала нелигитимными требования Вашингтона допустить международных наблюдателей на российские объекты, где предположительно может производиться и храниться химическое оружие, и не намерена на них реагировать.

"Выполнять в одностороннем порядке или даже реагировать на нелегитимные, ультимативные, выходящие далеко за рамки КЗХО (Конвенции о запрещении химоружия) требования Вашингтона по дополнительным инспекциям на территории Российской Федерации на основе того или иного американского внутреннего национального законодательства мы, разумеется, не намерены", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ.

В нем отмечается, что "Российская Федерация в сентябре 2017 года завершила уничтожение национальных запасов химического оружия под строгим международным контролем и продолжает добросовестно выполнять все остальные обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия".

Как отмечает представитель МИД РФ, Соединенным Штатам, "прежде всего, следует самим все-таки выполнить свое основное обязательство по КЗХО и ликвидировать собственный арсенал химического оружия".

"Нельзя забывать, что именно Вашингтон в свое время больше всех ратовал за то, чтобы в КЗХО были прописаны конкретные сроки на этот счет - апрель 2007 года. Сейчас уже 2018 год, а США до сих пор так и не избавились от весьма внушительных запасов отравляющих веществ", - подчеркивает представитель МИД РФ.

Она отмечает, что в соответствии с положениями КЗХО продолжаются регулярные инспекции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на бывших объектах по производству химоружия, включая те, которые были конверсированы для не запрещенных Конвенцией целей, а также в производственных зонах предприятий химической промышленности, подпадающих под установленные по Конвенции критерии.

"Только за первые восемь месяцев 2018 года ОЗХО уже провела четыре инспекции российских предприятий химпромышленности. В 2017-18 гг. были также проинспектированы четыре из пяти конверсированных объектов. Ожидается, что через некоторое время состоится инспекция последнего, пятого объекта", - подчеркивает представитель МИД РФ.

"Иными словами, инспекционная деятельность ОЗХО в Российской Федерации никогда не прекращалась и продолжает осуществляться в строгом соответствии с КЗХО", - отмечает представитель МИД РФ.

Угроза новых санкций

Ранее в четверг помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что РФ не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химоружия, и США готовят к ноябрю "жесткий" второй пакет санкций.

Она уточнила, что в ноябре истекает срок с введением нового пакета санкций против РФ - в соответствии с условиями закона 1991 года о ликвидации химического и биологического оружия (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act). Bloomberg напомнил, что эти санкции имеют отношения к инциденту в британском Солсбери.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

Однако в августе в связи с отравлением в Солсбери вступил в силу первый блок санкций США против РФ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МИД РФ, США

Новости по теме

В России
В храмах РПЦ перестанут молиться за Константинопольского патриархаВ храмах РПЦ перестанут молиться за Константинопольского патриарха
РПЦ также приостановит участие в мероприятиях под председательством представителей Константинопольского патриархатаПодробнее
 В крымском Армянске введут режим ЧС в связи с загрязнением атмосферыВ крымском Армянске введут режим ЧС в связи с загрязнением атмосферы
В городе зафиксировано превышение ПДК вредных веществ в атмосфере в пять разПодробнее
 В Росгвардии заявили, что Золотов вызвал Навального на поединок по собственной инициативеВ Росгвардии заявили, что Золотов вызвал Навального на поединок по собственной инициативе
Ранее глава Росгвардии призвал оппозиционера ответить за слова о коррупции при поставке продуктов для службыПодробнее
 В РКК "Энергия" назвали фейком слухи о новых "дырках" на МКСВ РКК "Энергия" назвали фейком слухи о новых "дырках" на МКС
Ранее в СМИ сообщалось, что якобы найдены новые следы от дрели на обшивке корабля "Союз-МС-09"Подробнее
МИД РФ ответил на обвинения Франции в опасном поведении России в космосеМИД РФ ответил на обвинения Франции в опасном поведении России в космосе
Минобороны Франции было встревожено инцидентом 2017 года, когда российский телекоммуникационный спутник опасно сблизился с французскимПодробнее
 Новосибирские физики изготовили уникальное устройство для нагрева плазмыНовосибирские физики изготовили уникальное устройство для нагрева плазмы
Заказ поступил от американского производителя термоядерных реакторовПодробнее
 В Госдуме собрались упразднить возглавляемую Поклонской комиссию по доходам депутатовВ Госдуме собрались упразднить возглавляемую Поклонской комиссию по доходам депутатов
Ранее во фракции "Единой России" обещали сделать оргвыводы из-за того, что экс-прокурор Крыма проголосовала против закона о пенсионной реформеПодробнее
 В ЦИК РФ назвали Google дружественной компанией и заявили об отсутствии претензийВ ЦИК РФ назвали Google дружественной компанией и заявили об отсутствии претензий
Ранее комиссия обратилась к Google с предупреждением о незаконности агитации НавальногоПодробнее
 Боширов и Петров рассказали RT о целях поездки в СолсбериБоширов и Петров рассказали RT о целях поездки в Солсбери
Фигуранты "дела Скрипалей" утверждают, что посетили город в качестве туристов по совету друзей, и женских духов с собой не возилиПодробнее
 Госдума приняла законопроект об ответственности за увольнение перед пенсией в I чтенииГосдума приняла законопроект об ответственности за увольнение перед пенсией в I чтении
Документ предусматривает наказание в виде штрафа или обязательных работПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 сентября6 фото
14 сентября
Фотохроника 14 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Учения "Восток-2018"10 фото
13 сентября
Учения "Восток-2018"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ храмах РПЦ перестанут молиться за Константинопольского патриарха В РоссииВ крымском Армянске введут режим ЧС в связи с загрязнением атмосферыЭкономикаСтавка отправилась в путь за удаляющимся таргетомЭкономикаЦБ заявил об отсутствии планов конвертации валютных вкладов в рублевыеЭкономикаУкраина выиграла апелляцию в суде Лондона в споре с Россией о госдолгеВ миреМанафорт согласился признать себя виновным по двум пунктам обвинения

ЦБ сравнил влияние пенсионной реформы на экономику РФ с ЧМ-2018

ЦБ РФ допустил падение ВВП в рисковом сценарии на 2019 год

В Киеве напали на судью, ведущего дело об убийствах на Майдане

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на юге Москвы

Япония отложила запуск грузового корабля к МКС

В Нью-Джерси построят новый русский храм

Четыре человека стали жертвами урагана "Флоренс" в Северной Каролине

Четыре человека стали жертвами урагана "Флоренс" в Северной КаролинеПо прогнозам синоптиков, за неделю на восточное побережье США выльется почти 70 трлн литров воды Подробнее

ЦБ РФ опубликовал график заседаний совета директоров по ключевой ставке на 2019 год

Жесткие санкции США против Ирана и его партнеров вступят в силу 4 ноября

Семь человек задержаны в центре Москвы после сообщения о стрельбе

Экзархи патриарха Варфоломея разделили обязанности в работе на Украине

Четыре человека стали жертвами ДТП на трассе к аэропорту "Магас" в Ингушетии

Кабмин решил снизить индикативные цены на топливо для расчета демпфирующей составляющей в обратном акцизе на нефть

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');