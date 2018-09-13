Источник в МИД РФ опроверг запросы Вашингтона на проверку российских химобъектов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты по официальным каналам не запрашивали доступа к российским химическим объектам для проведения инспекций, заявил "Интерфаксу" источник в МИД РФ.

"Никаких официальных запросов на проверку российских химобъектов от США не поступало", - сказал собеседник агентства, комментируя заявление представителя госдепартамента США о том, что Россия не позволила провести инспекции на своей территории.

Собеседник агентства подчеркнул, что "все химическое оружие в Российской Федерации было уничтожено в установленный срок, даже досрочно - в октябре прошлого года".

"А Соединенные Штаты, которые сами брали на себя обязательство уничтожить свой химический арсенал к апрелю 2007 года, до сих пор не могут даже назвать точных сроков, когда у них этот процесс завершится. Соединенные Штаты остаются единственным в мире государством, официально обладающим огромнейшим запасом самых опасных образцов химического оружия. Поэтому если и инспектировать кого-то, то инспектировать надо Соединенные Штаты", - добавил источник.

Ранее в четверг помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что РФ не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химоружия, и США готовят к ноябрю "жесткий" второй пакет санкций.