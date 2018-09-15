В Дагестане ликвидировали трех боевиков

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Силами спецназа ФСБ России в субботу в ходе контртеррористической операции в Дагестане были нейтрализованы трое боевиков, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В связи с получением органами безопасности информации о планирующихся преступлениях террористической направленности, в целях их предотвращения и обеспечения безопасности граждан руководством республиканского управления ФСБ России сегодня с 5:00 утра было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на территории Карабудахкентского и Буйнакского районов Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

"В ходе поисковых мероприятий в горно-лесистой местности в районе селения Талги силами правопорядка была обнаружена группа бандитов в составе трех человек, которые в ответ на предложение сдаться властям открыли огонь из автоматического оружия, - рассказали в НАК. - Силами спецназа ФСБ России боевики были нейтрализованы".

Отмечается, что "на месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы, осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия".

Как сообщили в НАК, пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.