Глава МВД Дагестана заявил о переломе в борьбе с бандподпольем

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Восемь боевиков остаются в розыске и скрываются за рубежом, деятельность остальных членов бандподполья в Дагестане пресечена, заявил в понедельник министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов на расширенной коллегии ведомства.

"Нам удалось добиться существенного перелома в борьбе с бандподпольем. На сегодняшний день деятельность в республике бандгрупп фактически полностью пресечена. В розыске остаются восемь участников бандподполья, которые, по имеющимся данным, скрываются за рубежом", - сказал Магомедов.

Тем не менее, по его словам, продолжается распространение идеологии экстремизма и терроризма посредством интернета.

"Формируются "спящие ячейки" из числа сторонников международных террористических организаций, не попадавших ранее в поле зрение правоохранительных органов, не прекращаются попытки возвращения в регион участников международных террористических организаций, получивших боевой опыт в странах Ближнего Востока", - отметил министр.

В своем выступлении Магомедов сообщил об улучшении раскрываемости убийств, совершенных умышленно, грабежей, разбойных нападений, хулиганств, угонов автотранспорта.

Он добавил, что на сегодняшний особое внимание уделяется расследованию экономических преступлений, хищений бюджетных средств, выявлению коррупционных преступлений и правонарушений в топливно-энергетическом комплексе.