Пенсионер на внедорожнике въехал в супермаркет под Петербургом

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Курортном районе Санкт-Петербурга водитель внедорожника, не справившись с управлением, сбил насмерть женщину и въехал в двери супермаркета.

"Предварительно установлено, что около 17:25 мужчина 1950 года рождения, выезжая с парковки у дома 1 по Нагорной улице в поселке Репино, наехал на женщину 1939 года рождения, которая в результате скончалась", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Управления ГИБДД.

После этого мужчина въехал в дверь супермаркета. Водитель получил легкие травмы, добавили в ведомстве.

На месте работают сотрудники УГИБДД региона, устанавливают обстоятельства произошедшего.