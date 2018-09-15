Кровля жилого дома загорелась в центре Петербурга

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание кровли жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга.
Как сообщило пресс-служба Главное управление МЧС города в субботу, информация о пожаре по адресу Лиговский проспект, дом 95 поступила около 20:30. Пожару присвоен повышенный номер сложности.
"Горит кровля жилого дома на площади 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 30 человек", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
К ликвидации пожара привлечены 35 человек и семь единиц техники.