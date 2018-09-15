Кровля жилого дома загорелась в центре Петербурга

Ранее глава Росгвардии призвал оппозиционера ответить за слова о коррупции при поставке продуктов для службы Подробнее

В Росгвардии заявили, что Золотов вызвал Навального на поединок по собственной инициативе

В городе зафиксировано превышение ПДК вредных веществ в атмосфере в пять раз Подробнее

В крымском Армянске введут режим ЧС в связи с загрязнением атмосферы

РПЦ также приостановит участие в мероприятиях под председательством представителей Константинопольского патриархата Подробнее

В храмах РПЦ перестанут молиться за Константинопольского патриарха

Участника Pussy Riot, попавшего в реанимацию в тяжелом состоянии, обследуют в Берлине Подробнее

Петра Верзилова отправят спецбортом на лечение в Германию

14 сентября 12:11

В РКК "Энергия" назвали фейком слухи о новых "дырках" на МКС

Ранее в СМИ сообщалось, что якобы найдены новые следы от дрели на обшивке корабля "Союз-МС-09" Подробнее

13 сентября 17:08

МИД РФ ответил на обвинения Франции в опасном поведении России в космосе

Минобороны Франции было встревожено инцидентом 2017 года, когда российский телекоммуникационный спутник опасно сблизился с французским Подробнее

13 сентября 16:07

Новосибирские физики изготовили уникальное устройство для нагрева плазмы

Заказ поступил от американского производителя термоядерных реакторов Подробнее

13 сентября 15:51

В Госдуме собрались упразднить возглавляемую Поклонской комиссию по доходам депутатов

Ранее во фракции "Единой России" обещали сделать оргвыводы из-за того, что экс-прокурор Крыма проголосовала против закона о пенсионной реформе Подробнее

13 сентября 14:15

В ЦИК РФ назвали Google дружественной компанией и заявили об отсутствии претензий

Ранее комиссия обратилась к Google с предупреждением о незаконности агитации Навального Подробнее

13 сентября 13:18

Боширов и Петров рассказали RT о целях поездки в Солсбери