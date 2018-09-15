Никто не пострадал в результате пожара в жилом доме в центре Петербурга

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в мансардном этаже жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщило в субботу Главное управление МЧС города.

"В 22:22 пожар был локализован, уровень сложности понижен до №1бис. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел по адресу Свечной переулок, 27.

Информация о пожаре в шестиэтажном жилом доме поступила около 20:30. Пожар тушили по второму номеру сложности. Из дома были эвакуированы 30 человек.