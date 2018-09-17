Кандидат от КПРФ заявил о фальсификации итогов выборов в Приморье и объявил голодовку

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку.

"Этой ночью были переписаны итоговые протоколы в городах Артем, Находка, Уссурийск и во Владивостоке в Советском районе. У моих членов комиссии с правом совещательного голоса имеются на руках все копии протоколов с синими печатями и сейчас мои юристы готовят исковое обращение в суд на опротестование итогов голосования именно по этим четырем территориям. В связи с этим я объявил бессрочную голодовку", - сообщил Ищенко.

Жалобы в избирком на фальсификации пока не подавались, они готовятся.

"Речь идет о 20 тысячах фальсифицированных протоколов", - добавил коммунист.

Как сообщается на сайте ЦИК, по результатам обработки 99,10% протоколов Тарасенко набирает 49,55% голосов, его оппонент Андрей Ищенко 48,06%.

После подсчета 96,13% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от КПРФ Ищенко сохранял лидерство. При этом разрыв с его оппонентом, кандидатом от "Единой России" врио губернатора Тарасенко сократился с 6% до 3,73%. Ищенко набирал 50,59%, Тарасенко - 46,68%. Ранее по итогам подсчета 95% протоколов Ищенко набирал 51,61%, Тарасенко 45,79%.

В воскресенье в Приморье прошел второй тур выборов губернатора. Он проводился в связи с тем, что в единый день голосования 9 сентября ни одному из пяти кандидатов в губернаторы не удалось набрать более 50% голосов избирателей.