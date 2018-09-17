Избирком Приморья объяснил причины внезапной смены лидера на выборах губернатора

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Приморского края объясняет резкую смену лидера в результате подсчета голосов по второму туру выборов губернатора Приморья подсчетом новых протоколов.

"Число голосов за Тарасенко возросло по данным протоколов. Это предварительные данные, еще не обработано 14 участков", - сообщил журналистам представитель крайизбиркома.

Он уточнил, что речь идет об участках на острове Попова и 13 УИКах в Советском районе Владивостока.

За 16 сентября зафиксировано 13 жалоб, касающихся кандидатов. Они поступили от представителей КПРФ и Единой России.

Как сообщается на сайте ЦИК, по результатам обработки 99,10% протоколов Тарасенко набирает 49,55% голосов, его оппонент Андрей Ищенко 48,06%.

После подсчета 96,13% протоколов кандидат от КПРФ сохранял лидерство; при этом разрыв с врио губернатора сократился с 6% до 3,73%: Ищенко набирал 50,59%, Тарасенко - 46,68%. До этого, по итогам подсчета 95% протоколов, Ищенко набирал 51,61%, Тарасенко 45,79%.

Кандидат от КПРФ Ищенко объявил бессрочную голодовку, заявляя о фальсификациях в крупнейших городах Приморья: Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске.