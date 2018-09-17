Главные новости
В РоссииВрио губернатора Приморья обогнал кандидата от КПРФ после подсчета 99% протоколовВ миреПолиция заявила, что недомогание посетителей ресторана в Солсбери не связано с "Новичком"В миреБританские СМИ узнали о розыске еще двух человек в связи с отравлением Скрипалей
В России

Виктор Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Церемония инаугурации губернатора Алтайского края Виктора Томенко состоялась в Барнауле в понедельник, передает корреспондент агентства "Интерфакс" с места события.

Перед произнесением присяги в зал Молодежного театра Алтая им. Валерия Золотухина, где проходила церемония, были внесены государственный флаг России и флаг Алтайского края, Конституция РФ и Устав региона. Председатель крайизбиркома Ирина Акимова объявила итоги голосования на выборах 9 сентября и вручила Томенко удостоверение об избрании Томенко губернатором.

Томенко принес присягу и вступил в должность. Он поклялся отстаивать интересы жителей края и соблюдать законы, защищать права и свободы жителей.

На должность врио губернатора Алтайского края Томенко был назначен 30 мая 2018 года после отставки прежнего губернатора Александра Карлина, руководившего регионом почти 13 лет. До этого он занимал пост первого вице-губернатора - председателя правительства Красноярского края.

На выборах в единый день голосования 9 сентября 2018 года Томенко, выдвинутый "Единой Россией" набрал 53,61% голосов. Явка составила 37,29%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Виктор Томенко, Алтай

Новости по теме

В России
Штаб врио губернатора Приморья обвинил КПРФ в подвозе избирателей и скупке голосовШтаб врио губернатора Приморья обвинил КПРФ в подвозе избирателей и скупке голосов
Комиссии смогли "работать нормально" только после того, как наблюдатели от коммунистов устали, - пожаловался представитель ТарасенкоПодробнее
 Врио губернатора Приморья обогнал кандидата от КПРФ после подсчета 99% протоколовВрио губернатора Приморья обогнал кандидата от КПРФ после подсчета 99% протоколов
Расстановка сил кардинально изменилась после обработки 3% протоколовПодробнее
 В КПРФ пожаловались на фальсификации при подсчете результатов голосования в ПриморьеВ КПРФ пожаловались на фальсификации при подсчете результатов голосования в Приморье
При обработке последних 5% протоколов врио губернатора стал стремительно нагонять своего оппонентаПодробнее
 Кандидат от КПРФ Ищенко выигрывает выборы у врио главы ПриморьяКандидат от КПРФ Ищенко выигрывает выборы у врио главы Приморья
Он пообещал продолжать политику президента и не поднимать над регионом красный флагПодробнее
Акция против пенсионной реформы в Петербурге обошлась без задержанийАкция против пенсионной реформы в Петербурге обошлась без задержаний
Неделю назад во время акции против повышения пенсионного возраста в городе были задержаны несколько сотен человекПодробнее
 Ливень затопил несколько районов в СочиЛивень затопил несколько районов в Сочи
Из-за непогоды на автомобильную дорогу в Лазаревском районе сошел сельПодробнее
 Общественное движение пожаловалось на незаконную агитацию на выборах губернатора ПриморьяОбщественное движение пожаловалось на незаконную агитацию на выборах губернатора Приморья
Появилась информация о подвозе избирателей к избирательным участкамПодробнее
 Петра Верзилова отправят спецбортом на лечение в ГерманиюПетра Верзилова отправят спецбортом на лечение в Германию
Участника Pussy Riot, попавшего в реанимацию в тяжелом состоянии, обследуют в БерлинеПодробнее
 В храмах РПЦ перестанут молиться за Константинопольского патриархаВ храмах РПЦ перестанут молиться за Константинопольского патриарха
РПЦ также приостановит участие в мероприятиях под председательством представителей Константинопольского патриархатаПодробнее
 В крымском Армянске введут режим ЧС в связи с загрязнением атмосферыВ крымском Армянске введут режим ЧС в связи с загрязнением атмосферы
В городе зафиксировано превышение ПДК вредных веществ в атмосфере в пять разПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 сентября6 фото
14 сентября
Фотохроника 14 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Учения "Восток-2018"10 фото
13 сентября
Учения "Восток-2018"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВрио губернатора Приморья обогнал кандидата от КПРФ после подсчета 99% протоколовВ миреПолиция заявила, что недомогание посетителей ресторана в Солсбери не связано с "Новичком"В миреБританские СМИ узнали о розыске еще двух человек в связи с отравлением СкрипалейВ РоссииАкция против пенсионной реформы в Петербурге обошлась без задержанийМосква"Фантастическое" тепло вернется в Москву через несколько днейВ РоссииЛивень затопил несколько районов в Сочи

СМИ сообщили о подготовке контратаки Китая в торговой войне с США

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 сентября

Драматичные выборы губернатора в Приморье, оцепленный ресторан в Солсбери Подробнее

США собрались сменить командующего своими войсками в Южной Корее

Сторонники коммуниста Ищенко пришли к зданию администрации Приморья во Владивостоке

"Коммерсант" сообщил о переходе замглавы ФАС в "Роскосмос"

Виктор Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края

Житель Кузбасса поссорился с бывшей женой и выкопал для нее могилу на кладбище

Тимакова рассказала о планах на посту зампреда Внешэкономбанка

Генсек НАТО не исключил применение статьи о коллективной обороне в ответ на кибератаку РФ

С избирательного участка во Владивостоке эвакуировали людей из-за задымления

На Алтае опрокинулся пассажирский автобус

ЦИК Приморья получил 18 жалоб на нарушения в ходе выборов губернатора

Штаб врио губернатора Приморья обвинил КПРФ в подвозе избирателей и скупке голосов

Штаб врио губернатора Приморья обвинил КПРФ в подвозе избирателей и скупке голосовКомиссии смогли "работать нормально" только после того, как наблюдатели от коммунистов устали, - пожаловался представитель Тарасенко Подробнее

Семье члена Организации освобождения Палестины аннулировали визы в США

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');