Виктор Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Церемония инаугурации губернатора Алтайского края Виктора Томенко состоялась в Барнауле в понедельник, передает корреспондент агентства "Интерфакс" с места события.

Перед произнесением присяги в зал Молодежного театра Алтая им. Валерия Золотухина, где проходила церемония, были внесены государственный флаг России и флаг Алтайского края, Конституция РФ и Устав региона. Председатель крайизбиркома Ирина Акимова объявила итоги голосования на выборах 9 сентября и вручила Томенко удостоверение об избрании Томенко губернатором.

Томенко принес присягу и вступил в должность. Он поклялся отстаивать интересы жителей края и соблюдать законы, защищать права и свободы жителей.

На должность врио губернатора Алтайского края Томенко был назначен 30 мая 2018 года после отставки прежнего губернатора Александра Карлина, руководившего регионом почти 13 лет. До этого он занимал пост первого вице-губернатора - председателя правительства Красноярского края.

На выборах в единый день голосования 9 сентября 2018 года Томенко, выдвинутый "Единой Россией" набрал 53,61% голосов. Явка составила 37,29%.