Итоги выборов. Обобщение

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В минувшее воскресенье в России прошли около пяти тысяч выборов различного уровня в рамках единого дня голосования. В частности, россияне выбирали глав 26 субъектов Федерации и депутатов 16 региональных парламентов.

Довольно напряженная борьба развернулась на выборах губернаторов четырех российских регионов - Приморского и Хабаровского края, Республики Хакасия, а также Владимирской области. Там победителя определить не удалось, кандидаты поборются во втором туре.

Так, в Приморском крае соперничать будут кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Тарасенко (набрал 46,56% голосов) и коммунист Андрей Ищенко (24,64%). В Хабаровском крае во второй тур вышли кандидат от ЛДПР Сергей Фургал (35,81%) и действующий глава региона Сергей Шпорт (35,62%). В Республике Хакасия выбирать будут между кандидатом от КПРФ Валентином Коноваловым (44,81%) и единороссом Виктором Зиминым (32,42%). Наконец, во Владимирской области во второй тур попали действующий губернатор Светлана Орлова (36,42%) и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин (31,19%).

Своеобразный рекорд установил врио главы Ямало-Ненецкого автономного округа 30-летний Дмитрий Артюхов, которого депутаты Законодательного собрания накануне утвердили на посту губернатора, - он стал самым молодым главой региона в России.

В других регионах на выборах губернатора в целом обошлось без сюрпризов, и в лидеры вышли кандидаты, ранее назначенные врио глав регионов. В частности, в Красноярском крае победу одержал врио губернатора Александр Усс (60,19%), в Самарской области - Дмитрий Азаров (72,65%), в Тюменской области - Александр Моор (65,86%), в Нижегородской области - Глеб Никитин (67,75%), в Псковской области - Михаил Ведерников (70,68%), в Кемеровской области - Сергей Цивилев (81,29%). Кроме того, свой пост сохранил действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев (62,52%).

Между тем в Самарской области прошли довыборы в Госдуму. По итогам голосования советник директора Росгвардии Александр Хинштейн ("Единая Россия") вернется в нижнюю палату парламента: он победил по 158-му округу, набрав 56,98% голосов.

Собянин пошел на третий срок

На выборах мэра Москвы ожидаемо победил самовыдвиженец Сергей Собянин. По результатам обработки 99% протоколов он набрал 70,02% голосов избирателей - за него проголосовали более 1,5 млн горожан.

Второе место занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин (11,44%), третье место - кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов (7,06%), на четвертом - Михаил Дегтярев (6,76%), последнее место за кандидатом от партии "Союз горожан" Михаилом Балакиным (1,87%).

Явка на выборах мэра Москвы составила 30,36%. На прошлых выборах мэра в 2013 году за Собянина проголосовали 51,37% избирателей при явке 32,03%.

Нарушения и курьёзы

Прошедшие выборы, по признанию главы ЦИК Эллы Памфиловой, оказались одними из самых спокойных. Сигналов о нарушениях было довольно мало, но небольшие инциденты все же были.

В частности, наблюдатели получали видеозаписи, якобы фиксировавшие случаи вброса бюллетеней на участках, в частности, в Москве и во Владимирской области. Однако выяснялось, что записи фальсифицировались, некоторые появлялись в интернете еще накануне выборов.

Кроме того, с одного из избирательных участков в Москве поступила информация о гражданине, проголосовавшем дважды. На время разбирательства одна из урн для бюллетеней была заблокирована. Группа разбора Общественного штаба наблюдения за выборами провела проверку и выяснила, что нарушения не было, просто в голосовании приняли участие братья-близнецы. Один из братьев пришел на участок по спецзаявлению, так как живет в другом районе.