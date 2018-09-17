В Минобороны заявили, что сбившая "Боинг" ракета была поставлена на Украину

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сбившая малайзийский "Боинг" ракета была поставлена на Украину, сообщили в понедельник в министерстве обороны РФ.

В министерстве заявили, что ракета была произведена на Долгопрудненском заводе в 1986 году и поставлена в войсковую часть Украинской ССР, отметив, что после отправки ракеты на Украину она не возвращалась в Россию.

"Войсковая часть 20152, куда поставлена ракета с бортовым номером 886847379, ее действительное наименование - 223-я зенитно-ракетная бригада. В 1986 году бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовле Тернопольской области Украинской ССР. На ее вооружении стояли ЗРК "Бук". После распада Советского Союза на территорию Российской Федерации она (бригада - ИФ) не выводилась и была включена в состав Вооруженных сил Украины", - сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин.

Во время брифинга Министерства обороны РФ Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Он сообщил, что бортовой номер ракеты удалось установить благодаря брифингу Совместной следственной группы, на котором были продемонстрированы фрагменты двигателя и сопла ракеты ЗРК "Бук", сбившего "Боинг". "В архивах Долгопрудненского научно-производственного предприятия, являющегося производителем ракет для ЗРК "Бук", исследованы документы, позволившие точно определить бортовой номер этой ракеты", - сказал Паршин.

В Минобороны уточнили, что ракета, сбившая малазийский "Боинг" на востоке Украины, не была получена российской армией вместе с другим имуществом, оставленным украинскими военными в Крыму. "Из 214-ти зенитно-управляемых ракет, которые находились в то время в 55-м зенитно-ракетном полку Вооруженных сил Украины, который дислоцировался в Евпатории, 209 зенитно-управляемых ракет модификации 9М38М1, то есть это не та модификация, которую ищет совместная следственная группа. А вот пять ракет - это ракеты 9М38. Вот слайд, видите здесь, во-первых, не совпадает год выпуска, здесь указан год выпуска 1984, а не 1986. И заводские номера посмотрите, пожалуйста, "884". Это, я уже вам расшифровывал, "84" - год выпуска. А мы говорили про ракету с нумерацией 886", - сказал Паршин на пресс-конференции в Москве.

В министерстве обороны отметили, что они рассчитывают на то, что международная следственная группа примет новые доказательства о причастности Украины к крушению МН-17, и призвали международных следователей запросить документы 209 зенитно-ракетного полка ВС Украины о приеме, перемещении и формулярах ракеты "Бук", сбившей малайзийский "Боинг".

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.