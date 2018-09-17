Российская сторона обнародовала переговоры украинских военных о сбитом "Боинге"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о перехвате аудиозаписи украинских военных, доказывающей причастность Украины к крушению самолета "Боинг-777" малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года.

"Украина причастна не только к самой трагедии, но и к манипулированию международным следствием", - сказал на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В нашем распоряжении имеется аудиозапись телефонных переговоров украинских военнослужащих, сделанная в 2016 году. Анализ ее содержания подтверждает ранее сделанные выводы о непосредственной причастности украинской стороны к крушению малайзийского "Боинга", - заявил Конашенков.

На брифинге журналистам был представлен фрагмент аудиозаписи телефонных переговоров.

В частности, в ходе переговоров, которые состоялись в 2016 году на территории Одесской области при подготовке подразделения радиотехнических войск Украины.

В понедельник 17 сентября российское военное ведомство проводит брифинг, в ходе которого уже было объявлено, что сбившая МН-17 ракета произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена в в/ч Украинской ССР, после чего в Россию уже не возвращалась.