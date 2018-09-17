Фигурировавший в деле Михаила Максименко бизнесмен застрелен под Петербургом

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Бадри Шенгелия найден убитым в собственном автомобиле на шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Около 13.30 на Новоприозерском шоссе был обнаружен автомобиль с трупом мужчины с огнестрельными ранениями", - сказал собеседник. Он отметил, что убитый находился в своем автомобиле.

Следствие проверит связь убийства Шенгелии с его ролью в деле о взятках против Максименко. "Также будут отработаны и другие возможные версии случившегося", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Официальными комментариями со стороны правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Дело Максименко

Шенгелия проходил по делу экс-начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко. Как сообщалось, Мосгорсуд признал Максименко виновным в получении двух взяток на общую сумму в $550 тыс. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей, также лишил звания полковника.

Суд и следствие установили, что экс-начальник УСБ СКР получил от бизнесмена Олега Шейхаметова $500 тыс. за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Родчельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Еще $50 тыс. бывший полковник получил от Шенгелии за организацию служебной проверки и возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые незаконно изъяли у последнего часы.

Сам Максименко категорически отрицал свою причастность к инкриминируемым преступлениям.