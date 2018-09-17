Автомобиль убитого бизнесмена Шенгелии обстреляли из другой машины на пути в Петербург

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Автомобиль "Мерседес" под управлением предпринимателя Бадри Шенгелия был, предположительно, обстрелян неизвестными из проезжавшего мимо автомобиля на пути в Санкт-Петербург, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Тело 65-летнего мужчины с многочисленными огнестрельными ранениями было обнаружено в понедельник в лесополосе в районе 249 км Новоприозерского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. "На месте работают наиболее опытные следователи из отдела по расследованию особо важных дел, следователи-криминалисты, оперативники Главка", - добавили в СКР.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Как сообщалось, Шенгелия в понедельник был найден убитым в собственном автомобиле на Новоприозерском шоссе под Санкт-Петербургом.

Свидетельства по уголовным делам

Он проходил свидетелем по делу экс-руководителя Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаила Максименко. 20 апреля Мосгорсуд признал Максименко виновным в получении двух взяток на общую сумму в $550 тыс. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей, также лишив звания полковника.

Суд и следствие установили, что экс-начальник УСБ СКР получил от бизнесмена Олега Шейхаметова $500 тыс. за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Родчельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Еще $50 тыс. бывший полковник получил от Шенгелии за организацию служебной проверки и возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые незаконно изъяли у последнего часы.

Сам Максименко категорически отрицал свою причастность к инкриминируемым преступлениям.

Шенгелия также давал показания по одному из уголовных дел Владимира Барсукова-Кумарина, который в настоящее время отбывает наказание за тяжкие преступления и участвует в Петербурге в судебных заседаниях по делу о создании организованного преступного сообщества.

Барсуков был известен в Санкт-Петербурге как бизнесмен, в конце 1990-х - начале 2000-х занимал пост вице-президента Петербургской топливной компании. СМИ называют его лидером "тамбовской" ОПГ, однако официально на данный момент это не доказано.

18 августа 2016 на основании обвинительного вердикта присяжных суд приговорил Барсукова к 23 годам колонии строгого режима (учитывая назначенные ему ранее сроки) за покушение на убийство владельца ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" Сергея Васильева, троих его охранников и убийство четвертого. До этого Барсуков отбывал 15-летний срок, назначенный ему двумя приговорами Куйбышевского суда Санкт-Петербурга (от ноября 2009 года и 6 марта 2012 года) за рейдерство и вымогательство. По решению суда из текста второго приговора было исключено упоминание о Барсукове как о лидере "тамбовской" ОПГ в связи с тем, что это не было установлено в судебном заседании.