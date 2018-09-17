Суд взыскал с судоремонтного завода "Южный Севастополь" $18 млн в пользу ОЗК

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 12 сентября решил взыскать с ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь" в пользу ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) $18,3 млн, сообщается на сайте суда.

Денежные средства должны быть взысканы в рублях по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения.

"ОЗК" просила взыскать с судоремонтного завода и крымского торгового ООО "Адмата" $18,3 млн. Суд 12 сентября прекратил производство по требованию к ООО "Адмата".

Суд также прекратил производство по встречному иску ООО "Адмата" к ОАО "ОЗК" о признании недействительным договора поручительства от 20 апреля 2014 года и отказал заводу в удовлетворении встречного иска к "ОЗК" о признании недействительным договора поручительства от 20 апреля 2014 года.

Это повторное рассмотрение дела.

Арбитражный суд Московского округа 2 октября 2017 года отменил решение судов нижестоящих инстанций, отказавших ОАО "ОЗК" в иске к ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь" и ООО "Адмата" о взыскании $18,3 млн.

Суд тогда отправил дело на новое рассмотрение.

В документах говорится, что Девятый арбитражный апелляционный суд 17 июля подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 14 апреля отказал ОЗК в иске к ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь" и ООО "Адмата" о взыскании $18,3 млн.

При этом суды удовлетворили встречные иски ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь" и ООО "Адмата" к ОЗК о признании недействительным договора поручительства.

Третьи лица - Newbay Investments L.P., Tauris SA, Baltron Aktiengesellschaft и Conres Shipping AG.

Как следует из материалов дела, ОЗК в июне 2011 года и в феврале 2013 года заключила с компаниями Newbay Investments L.P., Baltron AG, Tauris SA и Conres Shipping AG ряд контрактов на поставку сельскохозяйственной продукции. В счет поставки по контрактам ОЗК перечислила компаниям (продавцам) $18,3 млн. Однако продукция поставлена не была.

Предыстория дела

20 апреля 2014 года ОЗК, ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь" и торговое ООО "Адмата" заключили договор поручительства, согласно которому ответчики (поручители) приняли на себя обязательства отвечать перед ОЗК за исполнение контрактов на поставку сельскохозяйственной продукции.

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ летом и осенью 2015 года взыскал с компаний в пользу ОЗК задолженность за оплаченную, но не поставленную сельхозпродукцию.

Полагая, что у ответчиков возникли обязательства из договора поручительства, истец обратился в суд за взысканием задолженности.

Ответчики, в свою очередь, сочли, что договор поручительства является недействительной сделкой, и обратились в суд со встречными исками.

ОЗК создана 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. В качестве вклада в уставный капитал ОЗК правительство РФ передало пакеты акций 30 предприятий, которые расположены в 18 регионах страны.

Государство владеет 50% плюс 1 акция ОЗК. Вторым акционером является группа "Сумма", владеет 50% минус одна акция.

Компания включена в план приватизации на 2017-2019 годы. Предполагается, что государство выйдет из уставного капитала ОЗК. Инвестконсультантом по продаже доли государства в ОЗК выбран "ВЭБ Капитал" ("дочка" Внешэкономбанка).

ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь" осуществляет ремонт и модернизацию судов всех типов и классов.