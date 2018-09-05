Экс-гендиректор "Объединенной зерновой компании" арестован по делу братьев Магомедовых

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под арест бывшего генерального директора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергея Полякова, задержанного по делу владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия обосновано и подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Полякова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 ноября", - огласила решение судья Ольга Солопова.

Согласно материалам дела, Поляков подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Накануне Тверской суд санкционировал арест на два месяца его предполагаемого сообщника - бывшего начальника департамента экономической безопасности "ОЗК" Романа Грибанова.

По версии следствия, фигуранты, будучи подконтрольными Магомедовым, в 2012-2013 годах вместе с неустановленными соучастниками похитили $20,25 млн у ОЗК, заключая фиктивные контракты на поставку и перевалку сельхозпродукции с британской компанией Newbay Investments.

Как заявил в суде следователь, причастность Полякова к преступлениям подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и результатами почерковедческой экспертизы. Он добавил, что у подозреваемого есть второе гражданство - Белоруссии, и, находясь на свободе, он может уехать или скрыть похищенные деньги, например, выведя их за границу.

Также следствие считает, что он может использовать подконтрольный Зиявудину Магомедову бойцовский клуб Eagles для давления на свидетелей.

Сам Поляков попросил не заключать его в следственный изолятор, назвав такую меру пресечения избыточной. "Я готов способствовать следствию. И на самом деле три года назад я уже являлся на следственное действие по этому эпизоду в МВД Москвы. (...) Я готов сдать все документы, белорусский паспорт. У меня на иждивении трое детей, еще одному я помогаю", - сказал бывший топ-менеджер ОЗК, обращаясь к суду.

Он подчеркнул, что не согласен с тем, в чем его подозревают. "Я не согласен с тем, что сделки имели фиктивный характер. Указанные контракты подразумевали их исполнение, были обеспечены и согласованы всеми необходимыми корпоративными процедурами", - отметил Поляков. "Ни к какой преступной группировке я также не имею отношения. Из ОЗК я как раз ушел, поскольку был не согласен с методами управления Магомедова", - добавил подозреваемый.

В свою очередь, адвокат Полякова предложил суду избрать подзащитному в качестве меры пресечения домашний арест.

Братья Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), особо крупных хищениях и особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).

Следствие полагает, что бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей.

ОЗК - одна из пяти компаний, признанных потерпевшими по уголовному делу Магомедовых.