Полицейские нашли у жителя Подольска более 21 кг синтетических наркотиков

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские изъяли в Подольске свыше 21 кг синтетических наркотиков у 30-летнего жителя Ивановской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Московской области.

"В ходе личного досмотра у злоумышленника в целлофановом пакете обнаружено и изъято десять свертков с порошкообразным и гранулированным веществами. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропными веществами - "спайсом" и "солью", общей массой более двух килограммов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе обыска в квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли 54 свертка с аналогичными веществами, содержащими в своих составах психотропы - метилэфедрон и мефедрон, общей массой более 19 килограммов, уточняет пресс-служба.

Установлено, что запрещенные вещества мужчина хранил для дальнейшего сбыта на территории Московской области.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 20 лет. Задержанный заключен под стражу, отмечает пресс-служба.