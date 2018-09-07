Подмосковный адвокат получил 10 лет колонии за попытку продать наркотики в СИЗО

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Подмосковный адвокат осужден на 10 лет колонии строгого режима за попытку продать наркотики в СИЗО своему подзащитному, сообщили в пятницу в прокуратуре Москвы.

Работая в одной из адвокатских коллегий Московской области, 39-летний Михаил Козлов защищал интересы арестованного, который находился в СИЗО-2 московского управления ФСИН. Прокуратура отмечает, что адвокат собрался продать в СИЗО наркотики и 7 апреля 2017 года пронес туда более 195 г гашиша, более 3 г кокаина, 11 г марихуаны, 2,15 амфетамина и 177 таблеток сильнодействующего вещества трамадол общей массой более 67 г.

Сбыть запрещенные вещества адвокату не удалось, поскольку его задержала полиция. Свою вину в совершении преступлений он не признал.

Тверской суд Москвы признал Козлова виновным в покушении на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в СИЗО в крупном размере, и в покушении на незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в крупном размере.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Козлова к 10 годам колонии строгого режима. Суд также на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с оказанием правовой помощи.