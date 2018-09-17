Небензя напомнил, что российский танкер не нарушал санкционный режим в отношении КНДР

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российский танкер "Патриот" не нарушал санкционный режим в отношении КНДР, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"По танкеру "Патриот": сама группа экспертов указала, что он не нарушал санкционного режима. Это было в докладе в изначальном варианте. Второе: то, что мы якобы полностью удалили кусок с нарушениями российских компаний, - ложь", - сказал Небензя, выступая на заседании СБ ООН.

Российское судно "Патриот" попало в санкционный список, связанный с КНДР, в августе. В санкционный список минфина США тогда попали судоходная компания "Гудзон" и Primorye Maritime Logistics, базирующиеся во Владивостоке. Эти компании, по данным минфина США, являются зарегистрированными владельцами судна "Патриот".

Нефтяной танкер "Патриот" предназначен для перевозки до 6500 тонн нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное и авиационное топливо).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", совладельцами ООО "Судоходная компания Гудзон" являются физические лица - Андрей Иванец и Геннадий Кононенко.

Василий Небензя также подчеркнул, что Россия не оказывала давление на группу экспертов СБ ООН при подготовке доклада по санкциям в отношении КНДР.

"В реальности дело обстоит так, что работа группы, которая по независящим от нас причинам приобрела крайне политизированный характер, оказалась в заложниках видения Вашингтона. Группа должна руководствоваться принципами объективности и беспристрастности. К сожалению, подготовленный ею документ в первой его редакции не отвечал этим стандартам", - добавил он.

"В этой связи нами и другими членами комитета были высказаны определенные замечания, которые были восприняты экспертами правильно и в последующем были учтены при подготовке передачи доклада в Совет безопасности", - пояснил Небензя.