США заявили о доказательствах передачи в море нефти от РФ в КНДР в нарушение санкций

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - США располагают доказательствами систематического нарушения Россией международных санкций против КНДР. Об этом заявила в понедельник в ходе заседания Совбеза ООН постпред США при ООН Никки Хейли.

"У Соединенных Штатов есть доказательства последовательных и широкомасштабных нарушений со стороны России (санкций - ООН)", - сказала она.

"Вместе с союзниками и партнерами у США есть доказательства по поводу многих других танкеров, которые, как мы обнаружили, незаконно предоставляли нефть путем передачи с судна на судно", - заявила постпред США при ООН.

Танкер "Патриот" и другие

В частности Хейли упомянула российское судно "Патриот", которое, по данным США, передавало продукты нефтепереработки на судно, подконтрольное КНДР в апреле 2018 года.

"Только в этом году США отследили как минимум 148 случаев, когда нефтяные танкеры доставляли продукты нефтепереработки, полученные через незаконную передачу с корабля на корабль", - добавила Хейли.

Как сообщалось, российское судно "Патриот" попало в санкционный список, связанный с КНДР, в августе. В санкционный список Минфина США тогда попали судоходная компания "Гудзон" и Primorye Maritime Logistics, базирующиеся во Владивостоке. Эти компании, по данным Минфина США, являются зарегистрированными владельцами судна "Патриот".

В заявлении Минфина США говорилось, что введенные санкции "направлены против перегрузки с одного судна на другое продуктов нефтепереработки".

Нефтяной танкер "Патриот" предназначен для перевозки до 6500 тонн нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное и авиационное топливо). В санкционный список попали также другие грузовые суда судоходной компании "Гудзон". В частности, многоцелевое грузовое судно "Партизан" предназначено для перевозки до 5500 тонн грузов, в том числе угля, зерна, леса, генгрузов, контейнеров и колесной техники. В список вошли сухогрузы "Бэлла" и "Нептун", а также два многоцелевых судна "Севастополь" и "Богатырь" с собственными кранами для погрузки негабаритных грузов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", совладельцами ООО "Судоходная компания Гудзон" являются физические лица - Андрей Иванец и Геннадий Кононенко.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявлял, что Россия пытается действовать вразрез с санкционным режимом СБ ООН в отношении КНДР. "Я говорил об этом ранее сегодня с постпредом США при ООН Никки Хейли: Россия пытается активно подрывать резолюции Совбеза ООН (против КНДР - ИФ)" - сказал Помпео, выступая в госдепе США.

По словам госсекретаря, в Вашингтоне негативно воспринимают принятие поправок России в текст документов Комитета 1718 Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

В свою очередь пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский сообщил "Интерфаксу", что в доклад группы экспертов Комитета 1718 СБ ООН о выполнении санкций в отношении Пхеньяна внесены поправки, на которых настаивала Россия.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что российская сторона пыталась добиться исключения из документа ООН упоминания кораблей РФ, участвующих в нарушении ограничительных мер против Северной Кореи. По данным американских СМИ, на заседании Совбеза ООН США намерены добиться того, чтобы вернуть имена российских нарушителей в доклад ООН по КНДР.

Накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на материалы ООН, опубликовало статью, согласно которой, российские и китайские суда значительно увеличили поставки топлива в КНДР несмотря на запрет.

По данным авторов, с Россией у КНДР функционируют 39 совместных предприятий, а с Китаем - 200. Российские и китайские банки оказывают поддержку Пхеньяну в получении незаконно заработанных за границей денег. На минувшей неделе газета сообщила о том, что корабли КНДР в течение первых пяти месяцев 2018 года перевезли 89 топливных грузов, поставленных в основном из России и КНР.

Кроме того, наблюдатели обвиняют КНДР в нелегальных поставках оружия в Сирию, Йемен, Ливию и другие горячие точки по всему миру.

Наблюдатели отмечают, что заседание СБ ООН состоится за день до визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян.

Санкции ООН

Введенные СБ ООН санкции, в том числе, предусматривают, что все поставщики нефти и нефтепродуктов в КНДР должны будут информировать об этом ООН. Страны также должны будут пресекать попытки нелегального импорта нефти в Северную Корею.

Помимо этого, вводится запрет на поставки в КНДР различного рода минералов, химических товаров, электрических товаров и оборудования, а также некоторых продуктов питания. Согласно документу, запрещаются также закупки у Северной Кореи электрооборудования, сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Все граждане КНДР, которые работают за границей, должны будут вернуться на родину в течение двух лет. Это серьезно ограничит приток валюты в Северную Корею.

Всем странам предписывается останавливать, обыскивать или задерживать суда, если имеются веские основания полагать, что эти суда вовлечены в незаконную деятельность, запрещенную профильными резолюциями СБ ООН.

Такие меры были приняты после того, как 28 ноября 2017 года КНДР провела очередные ракетные испытания.