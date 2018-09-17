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Адвокату Третьякову продлили арест до 19 октября по делу о хищениях у "Роскосмоса"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы продлил до 19 октября срок ареста главы адвокатской конторы "Третьяков и партнёры" Игоря Третьякова, обвиняемого в хищении средств госкорпорации "Роскосмос" в НПО имени Лавочкина, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить частично. Продлить в отношении Третьякова срок заключения под стражей до 19 октября включительно", - огласил решение судья Владимир Никитин в понедельник.

Адвокат Третьякова Станислав Шостак обратился в суд с просьбой смягчить меру пресечения обвиняемого назначить ему домашний арест, чтобы он смог самостоятельно защищать свои интересы в Арбитражном суде Московской области. Там в настоящее время идет слушание по иску областной прокуратуры о взыскании более 300 млн. рублей. По словам Шостака, следующее заседание назначено на 17 октября.

Прокурор и следователь не поддержали позицию защиты Третьякова.

Сам Третьяков свою вину не признает, следует из показаний обвиняемого, которые зачитали в суде.

Следователь в свою очередь просил суд приобщить к материалам дела показания свидетелей. В частности показания бывшего генерального директора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, который рассказал, что договор с адвокатской конторой И. Третьякова не было смысла согласовывать с отделом договоров и закупок и службой безопасности. Также следователь отметил, что на договоре не было соответствующих виз, а перечень оказываемых услуг отсутствовал.

"Настаиваем именно на содержании под стражей, против домашнего ареста возражаем", - заключил следователь.

Шостак отметил, что обвиняемый выполнил все взятые на себя обязательства, а если "у них (в НПО им. Лавочкина - ИФ) что-то там не согласовано, то этот вопрос нужно задавать, наверное, Лемешевскому".

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"Неучастие Третьякова в судебных делах не умаляет его заслуги. Объем взысканных средств уменьшился в разы. Общая сумма требований по 20 делам составляет 6 млрд рублей, из них удовлетворено чуть более 120 млн рублей", - подчеркнул он.

Шостак также заявил, что Бабушкинский суд Москвы наложил обеспечительный арест на счет Третьякова. В свою очередь обвиняемый отметил, что на его счету оставалось 200 млн рублей, поэтому говорить о хищении 330 млн рублей некорректно.

Аналогичные жалобы о продлении ареста руководителя дирекции объединения Екатерины Аверьяновой и бывшего генерального директора НПО Лавочкина Сергея Лемешевского будут рассмотрены Бабушкинским судом Москвы 18 и 19 сентября в 14:00.

По версии следствия, бывший генеральный директор НПО Лавочкина Лемешевский, руководитель дирекции объединения Екатерина Аверьянова и адвокат Игорь Третьяков похитили порядка 330 млн рублей госкорпорации "Роскосмос" "путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Лемешевский свою вину не признает. По его словам, за сторонней помощью он обратился, так как юристы объединения проиграли в суде дела по двум искам, заявленным к предприятию после срыва нескольких десятков контрактов. Третьяков настаивает на том, что контракты, заключенные его коллегией с НПО, выполнялись.

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Теги: Игорь Третьяков, Роскосмос

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