Адвокат сообщил об аресте счетов фигуранта дела о хищении средств "Роскосмоса" Третьякова

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Денежные средства на счету главы адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоря Третьякова, обвиняемого в хищении средств госкорпорации "Роскосмос", арестованы, заявил его адвокат.

"Его денежные средства находятся под арестом", - сообщил представитель защиты в понедельник в Бабушкинском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении ареста Третьякова.

Сам Третьяков отметил, что на его счету оставалось 200 млн рублей, поэтому говорить о хищении 330 млн рублей некорректно.

По версии следствия, бывший генеральный директор НПО Лавочкина Сергей Лемешевский, руководитель дирекции объединения Екатерина Аверьянова и адвокат Третьяков похитили порядка 330 млн рублей госкорпорации "Роскосмос" "путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Лемешевский свою вину не признает. По его словам, за сторонней помощью он обратился, так как юристы объединения проиграли в суде дела по двум искам, заявленным к предприятию после срыва нескольких десятков контрактов.

Третьяков настаивает на том, что контракты, заключенные его коллегией с НПО, выполнялись.

В середине августа в прокуратуре Московской области сообщили, что ведомство обратилось в региональный Арбитражный суд с исковым заявлением в интересах государства с требованиями "о признании недействительными в силу их ничтожности договоров на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатом, заведующим одним из филиалов Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы".

Также прокуратурой заявлено требование о взыскании с Третьякова "неосновательного обогащения в размере более 300 млн рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами".