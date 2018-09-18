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Племяннику Тельмана Исмаилова предъявлено обвинение в похищении певца Авраама Руссо

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России предъявил племяннику бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова обвинение в похищении певца Авраама Руссо, совершенном в 2004 году, сообщила адвокат Исмаилова Марина Русакова.

"Следствие задержало Заура Марданова, ему предъявлено обвинение по статье 126 УК РФ (Похищение человека)", - сказала Русакова "Интерфаксу".

Как ожидается, во вторник следствие выйдет с ходатайством об аресте Марданова в Басманный суд Москвы. Если его вина будет доказана, племяннику бизнесмена грозит наказание от пяти до двенадцати лет заключения.

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Русакова отметила, что Исмаилов фигурирует в деле, но официально обвинений ему пока не предъявлено.

По словам адвоката, следствие считает, что в 2004 году Исмаилов якобы с целью склонения Руссо к совместной концертной деятельности организовал через своего племянника преступление. В итоге популярный певец был похищен родственником предпринимателя и избит.

"Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло", - заявила адвокат.

Исмаилов уехал из России и был арестован заочно по делу об организации убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. Свою вину он не признает.

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Теги: Тельман Исмаилов, Авраам Руссо

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