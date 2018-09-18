Эксперт объяснил, почему система "свой-чужой" могла не сработать при атаке на Ил-20

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Система "свой-чужой" российского самолёта Ил-20, сбитого сирийскими ПВО, могла не сработать из-за близости израильских истребителей, заявил "Интерфаксу" ведущий российский эксперт в области противовоздушной обороны (ПВО) генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

"Если ВВС Израиля совершали опасные манёвры возле нашего Ил-20, израильские самолёты отвечали на сигнал "я чужой" и средства ПВО, запрашивая самолеты, которые находятся в районе нашего самолета, естественно получали сигнал "чужой". Для средств ПВО Сирии это является нарушением границы и дает право на открытие огня", - сказал Бижев.

"Технически зенитно-ракетные комплексы так устроены, что головка самонаведения ракеты ловит более сильный сигнал. У Ил-20 отражающая поверхность гораздо больше чем у истребителя. Естественно, ракета хватает более сильный сигнал и идёт на него", - добавил эксперт.

В разные годы Бижев был заместителем начальника Главного штаба войск ПВО, первым заместителем начальника Главного штаба ВВС РФ, заместителем главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ.

Российский самолет-разведчик Ил-20 пропал над Средиземным морем вечером 17 сентября. Как сообщили в Минобороны РФ, самолет был сбит сирийскими ПВО, которые отражали удары израильской авиации. Как констатировали в военном ведомстве, Израиль слишком поздно предупредил Москву об ударе, а его истребители прикрывались Ил-20, что привело к гибели 15 российских военнослужащих.