Минобороны РФ оставило за собой право на ответные действия против Израиля

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что оставляет за собой право на адекватные ответные действия в отношении Израиля.

"Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км. "Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", - констатировал официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков отметил, что израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

Как сообщили в российском военном ведомстве, вечером 17 сентября самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200, его подставили под удар израильские самолеты. В Минобороны РФ констатировали, что израильские военные, не предупредившие о готовящихся ударах по Сирии, прикрывались российским Ил-20.

Российские военные продолжают искать Ил-20 в Средиземном море.