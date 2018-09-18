Шойгу возложил на Израиль всю вину за гибель Ил-20

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом заявил о полной ответственности израильской стороны за гибель российского Ил-20 у побережья Сирии, сообщили в Минобороны России.

"Сергей Шойгу констатировал, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне", - заявили в российском военном ведомстве.

Министр обороны РФ предупредил, что Россия оставляет за собой право на ответные шаги. "Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги", - сказал Шойгу в разговоре с израильским коллегой.

Он напомнил, что несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов с Израилем, командование российской группировки войск было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16.

"Минобороны России по различным каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих", - сказал Шойгу.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что его подставили под удар израильские самолеты.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал генерал.

В настоящее время российские военные продолжают подъем обломков Ил-20 и фрагментов тел погибших.