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Российские военные подняли обломки самолета Ил-20 из воды

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Место крушения обнаружено в 27 км от населенного пункта Баниас в сирийской Латакии

Российские военные подняли обломки самолета Ил-20 из воды
Архивное фото
Фото: пресс-служба МЧС России/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Из воды подняты обломки сбитого в Сирии российского самолета Ил-20 и фрагменты тел находившихся на борту военных, сообщает во вторник Минобороны РФ.

"На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета", - заявили в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что место падения самолета расположено в 27 км западнее от населенного пункта Баниас сирийской провинции Латакия.

К поиску разбившегося Ил-20 привлечены восемь кораблей катеров и судов обеспечения ВМФ России. В Минобороны отметили, что на переходе из Черного моря к месту падения самолета находится опытовое судно проекта 11982 "Селигер". "На его борту имеются телеуправляемые необитаемые подводные аппараты "Супер ГНОМ" и "РТ-2500", способные погружаться на глубину до 2,5 тысяч метров, а также навигационное и гидроакустическое оборудование", - сказали в ведомстве.

Во вторник Минобороны РФ обвинило Израиль в том, что он не предупредил о готовящихся ударах по Сирии, а израильские летчики прикрывались российским самолетом Ил-20 от сирийских сил ПВО. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подчеркнул, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пяти километров. "Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", - констатировал он.

Минобороны РФ заявило, что оставляет за собой право на адекватные ответные действия в отношении Израиля.

Как сообщалось, российский самолет-разведчик Ил-20 с военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем около 23:00 по московскому времени 17 сентября в 35 км от побережья Сирии во время ударов израильской авиации по сирийской территории и пусков ракет с французского военного корабля. 15 российских военных погибли.

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Теги: Сирия, Ил-20

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