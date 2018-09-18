Посол Израиля вызван в МИД России

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Посол Израиля Гарри Корен вызван в МИД России в связи с ситуацией вокруг сбитого в Сирии российского самолета-разведчика Ил-20,сообщили во вторник в МИД РФ.

"В связи со сложившейся ситуацией в МИД вызван посол Израиля", - заявили журналистам на Смоленской площади.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолет подставили под удар израильские самолеты.

В результате инцидента погибли 15 российских военных. В Минобороны РФ заявили, что расценивают действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватный ответ.