Глава комитета СФ по обороне возложил часть вины за гибель Ил-20 на французских военных

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вина за гибель российского самолета-разведчика Ил-20 на Израиле, но часть ответственности лежит на французских военных, затруднивших работу сирийских средств ПВО, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Виноват в гибели наших военнослужащих и потере воздушного судна Израиль. Часть вины лежит на Франции, которая усложнила воздушную обстановку, затруднив работу сирийских ПВО", - сказал Бондарев "Интерфаксу" во вторник.

Министерство обороны РФ сообщило минувшей ночью, что 17 сентября около 23:00 по московскому времени при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20.

По словам российских военных, "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия". "В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь" ("Auvergne")", - заявили в Минобороны.

Во вторник утром официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200, его подставили под удар израильские самолеты. В результате инцидента погибли 15 российских военных. В Минобороны РФ заявили, что расценивают действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватный ответ. Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом заявил об ответственности Израиля за гибель самолета и 15 человек на его борту.