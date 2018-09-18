Ростовчанин организовал покерный клуб в салоне ритуальных услуг

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в незаконной организации азартных игр, сообщила пресс-служба СК РФ.
"По версии следствия, подозреваемый организовал покерный клуб в подвальном помещении под видом салона ритуальных услуг. В ходе обыска помещения были изъяты около 5 тыс. игровых фишек на сумму более 7 млн рублей, 37 колод карт и иные предметы и атрибуты игорного бизнеса", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная организация и проведения азартных игр".