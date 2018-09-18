Депутаты Госдумы снизили себе штрафы за прогулы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник сократила на 20 тысяч рублей штраф депутатам за прогулы пленарных заседаний.

Согласно принятому на заседании Госдумы постановлению, в случае отсутствия депутата Госдумы на заседании палаты без уважительной причины в отношении него устанавливается ответственность в виде уменьшения размера ежемесячных выплат на одну девятую за каждое пропущенное заседание палаты (действует - на одну шестую).

В среднем зарплата депутата Госдумы составляет 360 тыс. руб. в месяц. Согласно измененному распорядку проведения заседаний, в течение месяца проходят девять заседаний палаты, то есть каждое отсутствие на заседании может стоить народному избраннику около 40 тыс. рублей.

Кроме того, принятое постановление предусматривает, что депутат Госдумы вправе регистрироваться с помощью электронной карточки, либо путем подачи письменного заявления на имя председательствующего на заседании, либо заявив о своем присутствии на заседании палаты с рабочего места в зале заседания.

В 2016 году в Госдуме были введены новые правила, предусматривающие штрафы для депутатов, прогуливающих заседания палаты. Прогулом считается отсутствие уважительных причин: справки о болезни, направления в командировку либо на мероприятие, связанное с работой депутата.

Госдума с начала осенней сессии перешла на другой график - девять заседаний в месяц. Ранее ежемесячно было шесть заседаний. Сокращение штрафа за прогулы связано с этими переменами в графике.

Однако, часто депутаты, которые не могут быть на пленарке, берут этот день "за свой счет", таким образом, удержание из зарплаты будет меньше - около 12 тысяч рублей за один день. Об этом не раз сообщали сами парламентарии.

В частности, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева отмечала, что "у нас (в Госдуме - ИФ) есть средства на зарплату сэкономленные. Оказывается, у нас пишут заявления "за свой счет" и гуляют. Зарплату не получают. Ну не знаю, я бы не смогла, например. На что жить? Но люди могут".