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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Володин призвал депутатов не увлекаться собственной повесткой

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы напомнил депутатам о необходимости соблюдать дисциплину и присутствовать при рассмотрении законов и предложил им не увлекаться собственной повесткой.

"Нам избиратели деньги платят деньги за то, чтобы мы работали, а не занимались собственной повесткой", - сказал он на заседании президиума фракции "Единая Россия" с участием председателя партии Дмитрия Медведева.

"Председатели комитетов должны посещать заседания Совета Думы, пленарные заседания. Всё остальное безусловно, у нас регулируется внутренним регламентом: есть и командировки, есть и отсутствие за свой счет, есть и штрафы, которые мы не применяли к прогульщикам", - отметил спикер.

По его словам, "иногда начинаются дискуссии в отношении дисциплины, но без этого мы с вами не сможем повысить эффективность парламента".

"Хотелось бы, чтобы мы понимали запрос общества на ответственную работу, на то чтобы принимались качественные законы", - добавил он.

Володин ранее выражал пожелание, чтобы депутаты, несмотря на стремление участвовать, например, в добровольческой деятельности на Донбассе, не забывали бы о своей непосредственной работе.

Володин стал спикером Госдумы после сентябрьских выборов 2016 года. Довольно быстро он занялся укреплением трудовой дисциплины в палате. В частности, депутатам запретили голосовать по доверенности за отсутствующих, в том числе в комитетах или на заседаниях комиссий. Также были введены штрафы за пропуски пленарных заседаний без уважительных причин.

Вячеслав Володин Единая Россия Госдума Донбасс
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