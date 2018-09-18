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Суд перенес пересмотр дела главы карельского "Мемориала" Дмитриева

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд во вторник перенес пересмотр уголовного дела главы регионального отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении деталей оружия.

Как сообщил "Интерфаксу" во вторник секретарь суда, заседание перенесено на 27 сентября.

По словам адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева, процесс не начался, поскольку его подзащитного не смогли доставить из СИЗО №1. Историк знакомится с материалами второго уголовного дела - о педофилии.

"Предварительных слушаний не было, нас сразу пригласили к рассмотрению по существу. Но начать мы пока не можем, поэтому я не имею возможности заявить какое-либо ходатайство. Он (Дмитриев - ИФ) числится за органами предварительного следствия, поэтому следователь вполне правомерно его задействовал для изучения материалов второго уголовного дела, потому что Юрий Алексеевич (Дмитриев - ИФ) за судом сегодня не числится", - сказал Ануфриев.

Как сообщалось, Петрозаводский городской суд во вторник должен был начать пересмотр уголовного дела Дмитриева об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении деталей оружия.

5 апреля этого года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба.

При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до 3 месяцев ограничения свободы. Прокуратура требовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

14 июня Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

27 июня Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. 28 июня он был арестован на 2 месяца. Верховный суд Карелии 23 июля рассмотрел жалобу защиты Дмитриева на арест и оставил меру пресечения без изменения. Петрозаводский городской суд 21 августа удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания Дмитриева под стражей до 26 октября.

В настоящее время Ю.Дмитриеву предъявлено обвинение по по ч. 4 п. "б" ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Он знакомится с материалами дела.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

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Теги: Мемориал, Юрий Дмитриев

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