Суд начнет пересмотр дела главы карельского "Мемориала" Дмитриева

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд во вторник начнет пересмотр уголовного дела главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении деталей оружия, сообщил "Интерфаксу" адвокат Виктор Ануфриев.

"Заседание назначено на 10 часов", - сказал представитель защиты. Ануфриев добавил, что в четверг, 20 сентября, Верховный суд республики рассмотрит жалобу о продлении ареста Юрия Дмитриева. Защита просит изменить меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.

Как сообщалось, заседание по пересмотру дела было назначено на 25 июля, однако было перенесено из-за отсутствия Юрия Дмитриева - он проходил психиатрическую экспертизу в Петербурге.

5 апреля этого года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Юрия Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до 3 месяцев ограничения свободы. Прокуратура требовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

14 июня Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

27 июня Юрий Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. 28 июня он был арестован на 2 месяца. Верховный суд Карелии 23 июля рассмотрел жалобу защиты Дмитриева на арест и оставил меру пресечения без изменения. Петрозаводский городской суд 21 августа удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания Дмитриева под стражей до 26 октября.

В настоящее время Юрию Дмитриеву предъявлено обвинение по ст. по ч. 4 п. "б" ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Он знакомится с материалами дела.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.