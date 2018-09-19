Центризбирком Башкирии отказал активистам в референдуме о статусе горы Тратау

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Башкирии отказала инициативной группе граждан в регистрации заявки на проведение референдума по вопросу охранного статуса шихана Тратау, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" заместитель председателя ЦИК РБ Марат Гадилов в среду.

"Принято решение об отказе в регистрации. (...) Мы полностью все документы проверили на соответствие закона и выявили один недостаток, который нам не позволяет зарегистрировать - не все участники инициативной группы подписали ходатайство, а это обязательное требование закона", - сказал М.Гадилов.

По его словам, активисты вправе устранить нарушение "и повторно выйти с инициативой, если у них есть такое желание".

Общественники предлагали вынести на референдум вопрос: "Вы за сохранение статуса особо охраняемой природной территории комплексного природного парка "гора Тратау", расположенного на территории Ишимбайского района Башкирии? Да или нет?".

Тратау, вместе с Куштау, Юрактау и практически исчезнувшим Шахтау, входят в цепочку шиханов, которая является остатком рифового массива, образовавшегося свыше 230 млн лет назад в тропическом море на нынешней территории Башкирии.

Башкирская содовая компания (БСК), сырьевой базой которой в настоящее время является шихан Шахтау, в связи с истощением запасов сырья уже несколько лет ведет поиск альтернативных месторождений и настаивает, что пригодными для химического производства ресурсами располагает только Тратау. Однако шихан Тратау имеет статус особо охраняемой природной территории, общественность Башкирии выступает против разработки этой горы.

Министерство промышленности и торговли РФ также считает, что единственным подходящим источником сырья для БСК является Тратау и рекомендует властям Башкирии снять с него охранный статус.

БСК является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов.

Основными акционерами АО "Башкирская содовая компания" являются АО "Региональный фонд" (38,28% акций БСК, Башкирия владеет 100% фонда) и "Башхим" (57,18%).