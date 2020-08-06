В Башкирии задержаны противники разработки шихана Куштау

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Башкирии полиция задержала нескольких активистов, протестующих у подножия шихана Куштау, разработать который намерена Башкирская содовая компания (БСК). Об этом сообщила член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина.

"Наверху трое остались моих подопечных. Им только составляют протокол", - сказала она.

Маулимшина попросила пустить ее как защитника к задержанным в отдел полиции по Ишимбайскому району Ее дважды допускали до задержанных и выводили на улицу, увидев ее общение с активистами.

Житель Ишимбая Григорий Горовой сообщил "Интерфаксу", что был задержан в среду, в отношении него было составлено три административных протокола.

"На данный момент на четверых человек составили по три административных протокола: сопротивление сотрудникам власти и по две административки, что якобы там что-то украли у людей БСК", - рассказал он.

Обвинение о сопротивлении полицейским, по словам Горового, уже полностью сняты. Другие два протокола будут рассматриваться в мировом суде без его участия. Собеседник агентства также сообщил, что активистов подозревают в краже запрещающих проход табличек и сигнальных лент.

Люди начали протестовать из-за того, что на горе Куштау 3 августа началась вырубка леса. По словам активистов, в первые дни у шихана собралось около 50 местных жителей, в настоящее время на месте остаются около 15 человек. Горовой сообщил о намерении протестующих "выдавливать" рабочих из леса. "Будем заходить, на нас будут опять оставлять административные, возможно, уголовные дела, но мы не дадим разрабатывать Куштау. В любом случае будем отстаивать", - сказал он.

Эколог Михаил Кривошеев рассказал, что леса на Куштау относятся к категории защитных и находятся под охраной государства. Он предположил, что перевести лес в промышленную категорию, позволяющую его вырубку, "похоже, не успели".

"Разрешение на геологоразведку получили, а лес не перевели из категории защитной в категорию промышленную, и уже начали вырубать", - сказал он.

Кривошеев выехал на Куштау, чтобы зафиксировать нарушение природоохранного законодательства и возможное уничтожение редких видов растений.

"Я вхожу в совет при главе Республики Башкортостан по экологии, я проведу экологическую инвентаризацию, (определю - ИФ) степень нарушенности: какие популяции редких видов были уже уничтожены, может быть, хозяйственной деятельностью. Так или иначе техника проезжала по тем же (краснокнижным - ИФ) тюльпанам, по некоторым другим видам растениям из красной книги. Необходимо все эти следы зафиксировать: что произошло, какие законы уже нарушены, чтобы это было видно всем", - сказал он.

В МВД по Башкирии не комментируют задержания, но говорят, что получили несколько заявлений от руководства БСК "о противодействии ряда граждан деятельности, осуществляющейся предприятием в Ишимбайском районе". По жалобам проводится проверка.

Ведомство намерено изучить запрошенные у БСК документы на предмет соответствия требованиям федеральных и республиканских законов. Однако "предварительно, нарушений со стороны АО "Башкирская содовая компания" не выявлено", сообщили в МВД.

В конце 2019 года стало известно, что БСК рассчитывает начать разработку нового месторождения известняка Куштау в ближайшие несколько лет. По предварительным оценкам компании, запасов Куштау хватит как минимум на 70 лет работы.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что, в отличие от имеющих охранный статус шиханов Тратау и Юрактау, Куштау будет разрабатываться, несмотря на протесты активистов.

Входящее в БСК АО "Сырьевая компания" получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау. По данным сводного государственного реестра участков недр и лицензий, соответствующая лицензия получена 8 августа на срок до 10 августа 2039 года.

В июле 2016 года "Сырьевая компания" получила лицензию на геологическое изучение Куштау, включающее поиски и оценку месторождений.

Гора Куштау наряду с Тратау, Юрактау и практически исчезнувшим Шахтау, входит в цепочку шиханов, которая является остатком рифового массива, образовавшегося свыше 230 млн лет назад в тропическом море на нынешней территории Башкирии.

Сейчас сырьевой базой БСК является месторождение Шахтау, запасов которого, согласно прогнозам, хватит до 2020 года. Компания уже несколько лет ведет поиск альтернативных месторождений. БСК настаивала, что пригодными для производства ресурсами располагает только месторождение Тратау, однако этот шихан имеет статус особо охраняемой природной территории, а общественность выступает против его разработки.

Власти республики в качестве одного из вариантов сырьевой базы предлагали БСК расположенное в 40 км от Шахтау Гумеровское месторождение, известняки которого по кондиции схожи с ресурсами Шахтау. Однако качество сырья здесь не соответствовало требованиям содовой компании.

БСК - единственный в России производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды и поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов.

В случае прекращения работы БСК Россия больше не сможет осуществлять поставки на экспорт кальцинированной соды, более того, отечественные потребители вынуждены будут импортировать эту продукцию из-за рубежа, отмечал первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб.

Основными акционерами БСК являются "Башкирская химия" (57,18%) и республиканское государственное АО "Региональный фонд" (38,28%).