Драматургу Николаю Коляде вынесли приговор за ДТП с пострадавшим

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Екатеринбурга в среду вынес приговор театральному деятелю Николаю Коляде по делу о ДТП, в котором серьезно пострадал человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд назначил Коляде наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы. Удовлетворен также частично иск потерпевшего о взыскании морального вреда и суммы утраченного заработка в размере 200 тыс. рублей.

Коляда признан виновным по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что вечером 10 июля прошлого года Коляда ехал на автомобиле "Рено Дастер" по дублеру Сибирского тракта со скоростью 50 км/ч при разрешенной скорости 40 км/ч, так как на этом участке проводились ремонтные работы. На полосе со срезанным асфальтом драматург, не снижая скорость, начал перестраиваться в левый ряд, но не справился с управлением, машину занесло, и она столкнулась с "Хенде Санта Фе". После столкновения "Хенде" отбросило на обочину, где автомобиль въехал в дерево. В результате пассажир "Хендэ Санта Фе" получил компрессионный перелом грудных позвонков.