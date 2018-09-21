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Трое подростков госпитализированы после удара током на железной дороге в Адыгее

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Трое двенадцатилетних подростков получили удар током во время прогулки на железнодорожной станции Энем-1 в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

"Мальчики, проживающие в поселке Энем, залезли в пятницу вечером на вагон-цистерну, где получили травму электричеством от контактной сети. Ударом тока их отбросило на насыпь", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что дети госпитализированы в краевую клиническую больницу Краснодара.

На месте работает группа следователей, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

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