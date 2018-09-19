Осужденным за избиение DJ Smash не удалось смягчить наказание по апелляции

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пермский краевой суд в среду оставил без изменения по существу приговор суда первой инстанции по делу об избиении Андрея Ширмана (DJ Smash), передал корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Жалобы на приговор суда первой инстанции подали осужденные - экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев и Сергей Ванкевич, их защитники, а также представитель потерпевшего.

Осужденные и их адвокаты просили переквалифицировать состав преступления c части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений) на часть 1 этой же статьи (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека), а также смягчить наказание до не связанного с лишением свободы.

Между тем представитель Ширмана сообщил, что Ленинский райсуд Перми недостаточно учел характер и обстоятельства преступления, в связи с чем попросил апелляционный суд назначить осужденным более суровое наказание при сохранении квалификации преступления.

Представитель прокуратуры сообщил на заседании, что ведомство устраивает решение суда первой инстанции.

По итогам рассмотрения жалоб суд оставил приговор первой инстанции в целом без изменения.

"Приговор Ленинского районного суда города Перми (...) в отношении Телепнева Александра Александровича изменить: зачесть Телепневу в срок лишения свободы время содержания под стражей в период с 28 по 30 марта 2018 года из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении. В остальной части этот же приговор (...) оставить без внимания, а апелляционные жалобы (...) - без удовлетворения", - зачитал постановление судья Александр Богомягков.

Таким образом, срок отбывания наказания в колонии-поселении для Телепнева сократился на шесть дней.

После судебного заседания осужденный Телепнев сообщил журналистам, что намерен обжаловать решение Пермского краевого суда.

18 июля Ленинский районный суд Перми приговорил экс-депутата Телепнева к двум годам колонии-поселения за избиение в ночном клубе Ширмана (DJ Smash). Второй обвиняемый Ванкевич также был приговорен к двум годам колонии-поселения.

Обоих суд признал виновными по части 2 статьи 112 УК РФ.

Ширман был избит в ночном клубе "Дом культуры" в Перми в ночь на 10 февраля. Его госпитализировали в клинику с переломами лицевых костей, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Экспертиза установила, что музыканту причинен вред здоровью средней тяжести, а травмы нанесены руками и ногами.

Телепнев является мастером спорта по рукопашному бою. В 2011-2016 годах был депутатом Законодательного собрания Пермского края.

Ширман (DJ Smash) родился в Перми в 1982 году, он диджей и музыкальный продюсер.