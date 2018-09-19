Крымские заповедники перешли в федеральное подчинение

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Крымские заповедники получили федеральный статус, сообщает пресс-служба Минприроды России.

"Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании на территории Республики Крым особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения", - говорится в сообщении.

"Федеральный статус позволит увеличить финансирование, создаст дополнительные возможности для поддержания на территориях режима особой охраны", - приводятся в сообщении слова главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

Список российских ООПТ увеличился на пять государственных природных заповедников общей площадью около 30 тыс. га - "Казантипский", "Карадагский", "Лебяжьи острова", "Опукский", "Ялтинский горно-лесной". Также в него вошли национальный парк "Крымский" площадью 34,5 тыс. га и два государственных природных заказника общей площадью свыше 66 тыс. га - "Каркинитский" и "Малое филлофорное море".