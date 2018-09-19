В Кремле отказались комментировать случай отравления в ресторане Prezzo в Солсбери

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать новый эпизод отравления двух граждан в Солсбери.

"Никак", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать обвинение в адрес России пострадавшей от отравления бывшей гражданки РФ.

Он отметил, что в дальнейшем нет смысла комментировать подобные сообщения. "Абсурдность подавляющего большинства информации, которая идет из Солсбери, абсолютно очевидна", - сказал Песков.

30-летняя модель Анна Шапиро и ее муж 42-летний Алекс Кинг были госпитализированы 16 сентября из ресторана Prezzo в Солсбери. Мужчина находится в тяжелом состоянии и борется за свою жизнь, отмечается в сообщении The Sun. Шапиро рассказала, что обнаружила супруга в мужском туалете без сознания с пеной изо рта.

Издание сообщило, что Шапиро назвала этот инцидент покушением со стороны российских спецслужб. Она утверждает, что ее отец был высокопоставленным военным в российской армии и играл в военном оркестре, а сама она была вынуждена уехать в Великобританию после "получения писем с угрозами".

По ее словам, ее хотели убить после того, как она "отвернулась от родины". В 2008 году девушка получила гражданство Израиля.

В британских спецслужбах полагают, что для отравления, возможно, был использован крысиный яд - в частности, стрихнин.

Накануне полиция в Солсбери заявила, что инцидент с моделью и ее мужем не связан с "Новичком".