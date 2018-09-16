Британская полиция оцепила ресторан в Солсбери

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские оцепили район, прилегающий к ресторану Prezzo в городе Солсбери, говорится в заявлении полиции графства Уилтшир, на которое ссылается телеканал Sky News.

В нем отмечается, что речь идет о мерах предосторожности, принятых после того, как выяснилось, что двум посетителям ресторана, мужчине и женщине, стало плохо.

В заявлении говорится, что "на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняющие, из-за чего эти люди почувствовали себя плохо".

Trouble in Salisbury again on New Street near the cathedral, no sign of what"s happened but there"s 1 fire engine, 1 ambulance and 4 police cars, a man in a full white body suit with a mouth-mask and police not allowed to tell us what"s happening @BBCNews @SpireFM @SkyNews pic.twitter.com/3XpNVkH9or — Sam Proudfoot (@samproudy01) 16 сентября 2018 г.

В заявлении нет данных о том, может ли это происшествие иметь отношение к отравлению ранее в этом году в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В то же время, британские СМИ подчеркивают, что Prezzo расположен примерно в 300 метрах от ресторана Zizzi. В нем Скрипаль пообедал с дочкой в день отравления.

Кроме того, в нескольких минутах ходьбы от Prezzo находятся сады королевы Елизаветы, которые, по сведениям полиции, посетили Дон Стерджес и Чарлз Роули в день, когда нашли "Новичок" во флаконе из-под духов.