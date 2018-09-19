Суд сократил срок заключения избитому в ярославской колонии Макарову

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Заволжский райсуд Ярославля принял решение о пересчете срока заключения избитому сотрудниками ИК-1 Евгению Макарову в соответствии с новым законодательством, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил: назначить наказание Макарову в виде 6 лет и 8 месяцев. Зачесть период пребывания в СИЗО", - заявил судья.

Ранее Макаров был приговорен к 6 годам и 10 месяцам заключения и должен был выйти из колонии 22 октября 2018 года.

По словам адвоката Макарова Ирины Бирюковой, он должен выйти в начале октября. "Должен выйти через 10 дней. Так как будут выходные, то, по нашим подсчетам, он покинет колонию 2 октября", - заявила она журналистам.

Подвергшийся пыткам в колонии год назад Макаров сам подал ходатайство о применении к нему норм нового закона от 4 июля 2018 года N 186-ФЗ "О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации". В соответствии с законом, осужденные, отбывающие наказание в колонии общего режима могут рассчитывать на зачет пребывания в СИЗО в соотношении "день за полтора".

Пытки в ярославской колонии

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео избиения Макарова в ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1). На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

Публикация, появившаяся благодаря адвокату Макарова - юристу фонда "Общественный вердикт" Бирюковой, вызвала общественный резонанс.

По возбужденному уголовному делу о превышении полномочий в Ярославле (часть 3 статьи 286 УК РФ) арестованы 12 человек, в том числе замначальника ИК-1 по воспитательной работе, а само расследование передано из ярославского управления СКР в центральный аппарат ведомства.

Макаров, который сейчас отбывает наказание в ярославской ИК-8, признан потерпевшим по делу и находится под государственной защитой.

Позднее фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

По данным издания, видео сделано примерно в декабре 2016 года.

После публикации нового видео СКР возбудил новое дело о превышении должностных полномочий, по которому были задержаны и арестованы еще два сотрудника ИК-1.