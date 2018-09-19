Видео пыток в ярославской колонии попало в прессу в результате воровства

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Видеозапись пыток осужденного в ярославской колонии ИК-1 была украдена одним из заключённых в результате ненадлежащего хранения, сообщил первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый.

"О Ярославле, между прочим, стало известно только потому, что руководство настаивало на работе видеорегистраторов, исполнили указание директора и запись видеорегистратора велась, - сказал Рудый на специальном заседании СПЧ. - Потом было нарушено условие хранения: не хранили как положено, был допуск осуждённого и произошло воровство этой записи", - рассказал он.

Первый замглавы ФСИН отметил, что публикация видеозаписи - "это в определенной степени хорошо" и для службы, так как факты неправомерного применения насилия имеют место, и с ними необходимо бороться.

В июле "Новая газета" опубликовала видео избиения осужденного Макарова в ярославской колонии. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Заснятый на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

После обнародования видеозаписи в Ярославле по уголовному делу о превышении полномочий были арестованы 11 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом. Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

В августе фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ярославской колонии. На этом видео сотрудники ФСИН, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их. По данным "Новой газеты", видео сделано примерно в декабре 2016 года. Макаров тогда не пострадал.

По подозрению в совершении этого преступления были арестованы сотрудники колонии Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко.