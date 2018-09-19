Население РФ за январь-июль сократилось на 91,9 тыс. человек

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Население России за январь-июль 2018 года сократилось на 91,9 тысячи человек, на 1 августа составляло 146,8 млн человек, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, население РФ за 2017 год увеличилось на 77,4 тыс., за 2016 год - на 259,7 тыс. человек.

Число родившихся в РФ в январе-июле 2018 года снизилось до 928,9 тыс. человек с 969,4 тыс. человек за аналогичный период прошлого года.

Число умерших в январе-июле текущего года выросло до 1 млн 99,4 тыс. человек с 1 млн 83,8 тыс. человек в январе-июле 2017 года.

Таким образом, за январь-июль 2018 года была зафиксирована естественная убыль населения на 170,5 тыс. человек (против 114,4 тыс. человек в январе-июле 2017 года).

Миграционный прирост лишь на 46,1% компенсировал численные потери населения. За январь-июль 2018 года он составил 78,7 тыс. человек против 119,7 тыс. человек в январе-июле 2017 года.