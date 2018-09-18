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Росстат заявил о снижении числа бедных в РФ в I полугодии до 20 млн человек

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2018 года уменьшилась на 1,1 млн человек по сравнению с I полугодием 2017 года и составила 20 млн человек, сообщил во вторник Росстат.

Уровень бедности в РФ в I полугодии 2018 года составил 13,6% против 14,4% в I полугодии 2017 года, 14,6% в I полугодии 2016 года.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года).

Во II квартале 2018 года уровень бедности равнялся 12,8% (18,8 млн человек имели доходы ниже величины прожиточного минимума), в I квартале 2018 года - 14,2% (20,8 млн человек). В IV квартале 2017 года уровень бедности равнялся (на фоне сезонности этого показателя) лишь 9,9%, в III квартале 2017 года - 13,1%, во II квартале 2017 года - 13,85, в I квартале 2017 года - 15,0%.

Прожиточный минимум в РФ, согласно данным Росстата, во II квартале 2018 года увеличился до 10 тыс. 444 руб. на человека в месяц с 10 тыс. 38 руб. в I квартале 2018 года.

В целом по России среднедушевые денежные доходы населения во II квартале 2018 года составили 32,3 тыс. рублей в месяц, в I квартале 2018 года - 28,8 тыс. рублей.

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Теги: Росстат

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