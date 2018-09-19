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Cуд арестовал акции Грудинина в "Совхозе им. Ленина" по делу о разделе имущества

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Видновский городской суд Подмосковья наложил арест на акции "Совхоза им. Ленина", принадлежащие директору предприятия, экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину, в рамках процесса о разделе имущества между ним и его бывшей женой.

"В рамках рассмотрения искового заявления Грудининой о разделе имущества судом был наложен обеспечительный арест на акции ЗАО "Совхоз им. Ленина", принадлежащие Павлу Грудинину", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мособлсуда в среду.

Стоимость и общую сумму арестованных акций в суде не уточнили.

Директор "Совхоза им. Ленина", а также кандидат на выборах президента 2018 года от КПРФ Павел Грудинин и его супруга Ирина развелись летом после 37 лет брака.

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Теги: Павел Грудинин
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