Что произошло за день: среда, 19 сентября

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦИК РФ рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора региона недействительными в связи с многочисленными нарушениями. В ЦИК также заявляли, что если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ. Крайизбирком Приморья 20 сентября проведет заседание. Элла Памфилова уточнила, что в новых выборах смогут принять не только кандидаты, вышедшие во второй тур, но и другие участники. Геннадий Зюганов заявил, что его партия будет участвовать в новых выборах в Приморье в случае их проведения, однако, требует сначала разобраться с итогами второго тура. Андрей Тарасенко также объявлял, что готов принять участие в новых выборах, но затем источник сообщил, что кандидат от ЕР откажется участвовать.

- МиГ-31 разбился в Нижегородской области во время выполнения учебно-тренировочного полета. Экипаж успешно катапультировался.

- Модель российского происхождения Анна Шапиро, госпитализированная вместе с мужем 16 сентября с отравлением в Солсбери, заявила, что стала жертвой покушения российских спецслужб, так как ее отец - военный, а она "отвернулась от родины".

- "Ведомости" узнали, что американская Schlumberger готова передать Eurasia Drilling часть своих технологий для получения согласования сделки со стороны РФ по покупке доли в российской компании.

- Подмосковный суд наложил арест на акции "Совхоза им. Ленина", принадлежащие директору предприятия, экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину, в рамках процесса о разделе имущества между ним и его бывшей женой.

- Включенный в санкционный список Леонид Слуцкий получил американскую визу для участия в сессии Генассамблеи ООН, которая откроется в конце сентября.